Comunali Genova, il Pd punta su Silvia Salis

Silvia Salis è ufficialmente la candidata a sindaco di Genova per la coalizione di centrosinistra. A confermarlo è il capogruppo del Partito Democratico in Liguria Armando Sanna che in una nota ha dichiarato: “in lei riconosco i valori che lo sport mi ha insegnato e sarò al suo fianco in questa entusiasmante corsa”.

Il Partito Democratico aveva formalizzato a Silvia Salis la richiesta di candidarsi a Sindaca di Genova “alla guida di una coalizione progressista, larga, plurale e civica“. Dopo la proposta dei Dem e i primi sì di Italia Viva e Avs, anche il Movimento 5 Stelle e Linea Condivisa hanno dato oggi la disponibilità a fare parte della coalizione che vedrà la campionessa di lancio del martello candidata civica, pronta a sfidare il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi.

