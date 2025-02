Le eclissi di Sole e di Luna del mese di Marzo che inizia domani: info e dettagli

StrettoWeb

Sole e Luna si dividono il cielo di marzo con due eclissi. La prima, il 14 del mese, è quella totale del nostro satellite, che però non sarà visibile dall’Italia: dal nostro Paese si potrà osservare solo la fase iniziale di penombra, poiché l’ingresso nell’ombra vera e propria inizierà poco dopo le 06,00 del mattino, quando la Luna è ormai al tramonto. Potranno invece ammirare lo spettacolo nella sua totalità gli abitanti di Europa e Africa occidentale e quelli di Nord e Sud America.

Il Sole sarà protagonista il 29 marzo con un’eclissi parziale intorno alle 10,30, che sarà visibile in parte dall’Italia: più fortunate le regioni del Nord, dove apparirà coperto il 15% circa del disco solare, mentre saranno escluse Basilicata, Calabria, Sicilia e parte della Puglia. Il terzo appuntamento del mese è invece il giorno 20 con l’equinozio di primavera, che segna ufficialmente l’uscita dall’inverno. Per Giove e Venere sta giungendo al termine il lungo periodo di osservabilità serale che li ha visti protagonisti negli ultimi mesi. Mercurio ha il suo ‘momento’ l’8 marzo, il giorno migliore per individuarlo, ma è poi destinato a scomparire rapidamente dal cielo della sera, mentre l’ultimo a tramontare è Marte, che rimane dunque visibile più a lungo.

