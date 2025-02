Drammatico incidente a Montepaone, sbanda con l’auto e va a sbattere contro un muro: morta una donna

StrettoWeb

Una donna è morta questa mattina a Montepaone, in provincia di Catanzaro, dopo un terribile incidente stradale. L’auto sulla quale viaggiava la donna, secondo le prime ricostruzioni sul posto, ha iniziato a sbandare finendo contro un muro. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 ma per la malcapitata non c’è stato nulla da fare. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause del sinistro.

