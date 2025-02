Don Zampaglione e la comunità di Masella in preghiera per Papa Francesco

StrettoWeb

La Comunità di Masella oggi ha riempito la chiesa per pregare per papa Francesco. Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico nei giorni addietro con un video-messaggio realizzato dal nipote Michael Mollica che è diventato virale su Instagram e sui social così si esprimeva “Quel giorno di 5 anni fa pregavi per noi, da solo, in una Piazza San Pietro silenziosa e irreale. Oggi, nell’ora dell’attesa e del silenzio siamo noi che preghiamo per te. Dai più piccoli ai più anziani hanno risposto presente per pregare per il S. Padre. Come pellegrini di speranza (Masella) abbiamo pregato per il Papa – ci dicono i tanti presenti alla recita del rosario – per la sua salute. La Vergine Maria lo sostenga in questo momento“.

Don Giovanni Zampaglione nell’introdurre la preghiera del Rosario per la salute del S. Padre ha invitato i presenti a dare spazio alla preghiera e la preghiera personale (oltre al rosario) deve essere fatta con il cuore. Pregare con il cuore significa pregare con amore. “Vi invito – ha sottolineato don Giovanni Zampaglione – ad aprire la porta del vostro cuore e capirete che la preghiera è la gioia senza la quale non potete vivere. Invito i giovani presenti a questo momento forte e di preghiera a decidervi sempre per la preghiera, ad avvicinarvi a Lui, a cercare Lui, lo scopo della nostra vita. Toccante è stato il momento in cui i diversi bimbi hanno scritto la loro preghierina e diverse frasi per papa Francesco”.

Don Giovanni Zampaglione nel concludere la preghiera del Rosario ha detto queste parole. Qualcuno una volta disse: “la preghiera non cambia il mondo, ma cambia la persona, che poi a sua volta cambia il mondo“. Impegniamoci ogni giorno a pregare per il nostro Papa, per gli ammalati, per la nostra comunità di Masella perché possa crescere nell’amore verso Cristo e verso il prossimo e per il mondo intero perché possa essere migliore e diverso.

