Domotek Volley, che stagione! Matematicamente in top 4: ora i Playoff

StrettoWeb

Domotek Volley Reggio Calabria, il quarto posto è garantito ed è un grandissimo risultato. La Domotek Volley Reggio Calabria sta vivendo una stagione straordinaria, e i numeri non mentono: al primo anno nella serie A3 Credem di Volley e con un gruppo giovanissimo, il più giovane del girone, la squadra reggina è matematicamente “almeno” quarta in classifica, garantendo così il diritto di giocare il primo turno dei playoff in casa.

Un traguardo storico per una squadra che ha dimostrato grinta, talento e un’organizzazione societaria impeccabile, conquistando il cuore dei tifosi e il rispetto degli avversari. Sembra ieri, ma in realtà era soltanto l’anno scorso. Amaranto dominanti in Serie B, pronti a fare incetta di risultati positivi per tutta la Sicilia e non solo conquistando uno storico record nella categoria, una striscia infinita di tre a zero, imperversando con convinzione e talento.

Oggi, la realtà è ben diversa, gli avversari molto più forti, l’organizzazione di gioco altrui idem: nonostante ciò, Capitan Laganà e compagni hanno dimostrato caratura, carattere e grinta divenendo ben presto “la rivelazione” assoluta del campionato di Serie A3 Credem. La classifica parla chiaro: con 35 punti, la Domotek è saldamente in corsa per le zone altissime di classifica, alle spalle di Sorrento (47 punti) e Gioia del Colle (37 punti), e in lotta con Lagonegro, anch’esso a 35 punti. Ma il sorriso dei tifosi reggini è già stampato in volto: la squadra ha superato ogni aspettativa, dimostrando di poter competere ad alti livelli e di essere pronta a lottare per scalare ancora più in alto.

Dopo la pausa in campionato, la Domotek di Mister Polimeni affronterà le ultime due partite della stagione regolare: una trasferta a Lecce e un’importante sfida casalinga contro Ortona. Due match che potrebbero ulteriormente consolidare la posizione in classifica e regalare ulteriore sicurezza alla squadra di un tassello ancora più prestigioso.

I tifosi, intanto, stanno già sognando: il palasport di Reggio Calabria, oggi ancora più bello grazie all’installazione del maxi-cubo multimediale di ultima generazione, si prepara a diventare una fortezza, pronta ad accogliere la squadra e a sostenerla con tutto il calore e la passione che solo il pubblico reggino sa esprimere, proprio nella fase calda del campionato, la post-season.

I risultati sul teraflex fanno estremamente piacere ma la Domotek Volley Reggio Calabria non è solo una squadra, ma un simbolo di orgoglio per tutta la città e sinonimo di aggregazione e partecipazione. Questo traguardo rappresenta il frutto di un lavoro di squadra, di sacrifici e di una visione chiara: portare Reggio Calabria nel cuore del volley italiano. Le presenze al Palasport sono sbalorditive ma non arrivano per caso.

Le iniziative con gli Istituti scolastici, le sinergie con associazioni benefiche, sportive e di categoria, il forte supporto degli sponsor sono la chiave che ha reso ancora più godibile l’appuntamento domenicale. E mentre la stagione regolare volge al termine, l’obiettivo è già chiaro: continuare a lottare, partita dopo partita, recuperare gli infortunati, con la consapevolezza che ogni punto, ogni set, ogni vittoria è un passo verso la storia. Il futuro? Nell’aria si respira qualcosa di grande… e non è solo il maxi-cubo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.