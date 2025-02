I costi nascosti dell’acqua calda: come risparmiare sfruttando una promozione vantaggiosa

StrettoWeb

L’acqua calda è una comodità essenziale nelle abitazioni moderne. Pensateci: come vi sentite quando nel bel mezzo di una doccia calda il getto diventa improvvisamente ghiacciato? Ecco. E non si parla solo di igiene personale. L’acqua calda è essenziale anche nella pulizia domestica, nella preparazione di cibi e bevande. E, purtroppo, comporta anche dei costi nascosti che vengono spesso sottovalutati.

In Italia, in media, una famiglia può arrivare a consumare fino a 1.000 litri d’acqua al giorno. Un parte significativa di questo totale riguarda proprio l’acqua calda sanitaria (ACS). L’energia necessaria per coprire la preparazione di acqua calda nelle abitazioni private è di circa 1000 kWh per persona all’anno. Una famiglia di 4 persone consuma in media 100.000 litri di acqua calda annua e per riscaldarla (a 45°C) con una caldaia a metano spende circa 400 euro all’anno.

Costi nascosti dell’acqua: come risparmiare?

Abbiamo sottoposto il problema agli esperti di Domotek S.r.l. Reggio Calabria, realtà ormai ben nota sul territorio reggino in materia di energia green, ricevendo una risposta che contiene due paroline magiche: solare termico. L’impianto in questione sfrutta l’energia del sole, presente tutto l’anno per altro nella nostra Reggio Calabria, per riscaldare l’acqua, diminuendo la dipendenza da fonti energetiche tradizionali.

Dotarsi di un impianto solare termico può arrivare a costare fino a 1800€. Una cifra importante. Domotek Reggio Calabria propone però una vantaggiosa promozione grazie alla quale, sfruttando lo sconto termico, è possibile acquistare un impianto solare termico da 300 litri a soli 399€ iva inclusa! Il costo è ridotto di circa 1400€, somma alla quale aggiungere il risparmio ottenuto in bolletta che permette di rientrare del costo dell’acquisto nel giro di pochi mesi. Da lì in avanti godrete del vostro risparmio su ogni bolletta mensile.

Per avere ulteriori informazioni sul solare termico e sulla promozione in atto, basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268 o recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.

Articolo Pubbliredazionale

