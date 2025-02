La dolcezza ribelle di “Crescenzio”, il simbolico cannolo siciliano cambia look e si traduce in pizza

StrettoWeb

“Crescenzio Pizzeria a Tavola” spezza la “tradizione estetica” ma non il gusto distintivo e modifica la dolce icona della pasticceria siciliana in pizza: ecco che salta fuori il Cannolo in Padellino. “Crescenzio Pizzeria a Tavola”, pizzeria di Riposto (CT) ai piedi dell’Etna premiata con Due spicchi Gambero Rosso, lancia la sua nuova proposta dessert. Due pilastri della cucina italiana, amati in tutto il mondo, che si incontrano in un’unica creazione golosa: nasce il Cannolo in Padellino. Un dessert che omaggia l’anima siciliana della pizzeria e le eccellenze autoctone dell’isola.

Uno degli elementi caratterizzanti questo locale è proprio la pizza in padellino, una delle tipologie più apprezzate e trainanti della sua identità. Questo formato, grazie alla sua lavorazione attenta e alla doppia cottura, consente di esaltare al massimo gli ingredienti, dando vita a creazioni fantasiose che vanno oltre la pizza tradizionale.

Il Cannolo in Padellino non è una semplice rivisitazione del classico dolce ma una fusione tra l’arte bianca e la tradizione dolciaria siciliana. La base, preparata con un impasto a lunga maturazione e arricchita con cacao e gocce di cioccolato fondente, viene cotta in due fasi per ottenere una consistenza perfetta tra croccantezza e scioglievolezza. La farcia è un omaggio ai sapori più autentici: ricotta di pecora, fiocchi di cioccolato, scorze candite di arance Tarocco siciliane e pistacchi, per un morso che racconta la Sicilia.

“Crescenzio Pizzeria a Tavola” è stata voluta da Davide Palermo e José Parise per reinterpretare la memoria familiare con una visione contemporanea della pizza. L’attività celebra la Sicilia attraverso impasti altamente digeribili, ingredienti selezionati e un forte legame con il territorio, espresso attraverso anche la sua carta dei vini e delle birre.

Questa nuova proposta di dessert nasce dal desiderio di esaltare i sapori del territorio siciliano, utilizzando il padellino come mezzo di espressione per gli ingredienti. “Volevamo creare dei dessert che fossero in linea con la nostra filosofia di pizza contemporanea siciliana” – spiega Nicolas Fichera, pizza chef di ‘Crescenzio Pizzeria a Tavola’ -. “Abbiamo scelto di utilizzare il padellino, che è uno dei nostri formati di pizza più apprezzati, e di reinterpretarlo in chiave dolce, utilizzando ingredienti di alta qualità e della cultura siciliana”. Il risultato è un dolce sorprendente e irresistibile, che invita a scoprire un lato inedito della pasticceria siciliana.

