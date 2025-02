Divieti di accesso e limitazioni anche in spiaggia: riunione con i residenti del Tono di Milazzo

StrettoWeb

Il Sindaco, Giuseppe Midili ha invitato i cittadini del Tono (via Tono, via Porticella, via Nettuno, via dei Corsari, via Maestrale, via Eolie, via Orione, via delle Magnolie, Piazza Angonia) a partecipare ad un incontro pubblico, il prossimo 5 marzo alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare al fine di condividere l’introduzione della ZTL, in forma sperimentale, nelle aree interessate e relativi permessi di accesso. Il Sindaco da tempo prova l’approccio contenitivo rispetto alla marea di gente che ogni anno tra luglio e agosto si riversa nel piccolo tratto di mare compreso tra San Papino e Baia del Tono – nella fattispecie questo breve tratto è interessato da lunghe code – soprattutto per via dei disagi ai residenti.

Si pensa a una ZTL a tempo per le giornate di punta per limitare l’accesso – la soluzione dei parcheggi a pagamento non è bastata – e a delle limitazioni di accesso alla stessa spiaggia per preservarne la funzionalità. L’incontro con i residenti renderà più chiara la strategia dell’amministrazione con l’approssimarsi dell’avvio della stagione turistico-balneare milazzese.

