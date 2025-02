Discarica di Mazzarrà, importante riunione presso gli uffici del Genio Civile di Messina

StrettoWeb

Si è tenuto ieri mattina, presso gli uffici del Genio Civile di Messina, l’incontro per la definizione degli step successivi all’Accordo di Programma, firmato al MASE e ratificato dalla Corte dei Conti lo scorso 7 febbraio, relativo alla messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Alla riunione hanno preso parte, oltre al Sindaco Carmelo Pietrafitta e al geometra Giuseppe De Natale in rappresentanza del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, il dott. Arturo Vallone, dirigente generale del Dipartimento Acqua e rifiuti della Regione Siciliana; l’ingegnere Lucia Previti e il geometra Francesco Musciumarra per il Genio Civile.

I dettagli dell’incontro

Nel corso dell’incontro si è deciso di porre in essere tutti gli atti propedeutici all’approvazione del progetto esecutivo, come studi di natura idrogeologica e tutte le verifiche del progetto stesso. Il tutto, ovviamente, nel rispetto del cronoprogramma stabilito dal Ministero dell’Ambiente in accordo con la Regione Siciliana.

Il confronto tra le parti si è svolto in un clima pacato all’insegna dell’unità di intenti tra le parti, tutte soddisfatte per il risultato raggiunto. L’impressione è quella che si sia instaurata una perfetta sinergia, al punto che si è deciso di effettuare degli incontri periodici al fine di verificare lo stato dell’arte “in Progress”. Il prossimo appuntamento, a tal proposito, è stato fissato per il prossimo 28 febbraio.

Durante la riunione, il sindaco Carmelo Pietrafitta, trovando il totale accoglimento da parte di tutti gli attori, ha espresso l’idea di sottoscrivere un protocollo di legalità al fine di garantire che tutte le procedure si svolgano in maniera trasparente ed efficiente.

La soddisfazione del sindaco

“Non posso che definirmi soddisfatto per l’esito di questo primo incontro al Genio Civile – ha affermato senza troppi giri di parole il Sindaco Carmelo Pietrafitta – Un confronto garbato che ha evidenziato tanti aspetti positivi. Primo fra tutti, una comunione di intenti che, ne sono certo, farà il bene della comunità di Mazzarrà Sant’Andrea e del comprensorio. Durante la riunione, ho ritenuto doveroso esprimere la mia idea, pensata fin dal giorno in cui al Ministero abbiamo ottenuto la firma di questo Accordo di Programma, di stilare un Protocollo di legalità. Adesso sì che è necessario sottoscriverlo, adesso sì che i tempi sono maturi. Ogni cosa va fatta con ordine, senza isterismi e soprattutto con cognizione di causa. Io, come sindaco della mia comunità, e tutte le parti in campo ci impegneremo per fare il bene dell’ambiente, del territorio e soprattutto dei cittadini”.

