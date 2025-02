Disagio abitativo a Messina e provincia: il servizio di Rete 4 ne dà uno spaccato

StrettoWeb

Ieri sera su Rete 4, all’interno della trasmissione “E’ sempre Cartabianca“, è andato in onda un servizio che documenta la drammatica situazione abitativa in atto a Messina e nella sua provincia. Il Sunia di Messina ha accompagnato la troupe nei luoghi dove il diritto all’abitare dignitoso è una chimera; si è data voce a chi ogni giorno è costretto a vivere in condizioni disumane. Tra i tanti, la palazzina A a Camaro San Luigi; un edificio senza luce né ascensore, dove le persone con difficoltà motorie e problemi di salute sono ostaggio della propria casa.

A Giostra, isolato 13, le baracche tuttora esistenti testimoniano come il processo di sbaraccamento sia incompleto e quanto, ancora, ci sia da fare in direzione di un reale risanamento. Anche a Capo d’Orlando, in via Lucio Piccolo, gli inquilini vivono da anni con la fogna a cielo aperto, che causa una vera e propria emergenza sanitaria.

“Ribadire che il diritto alla casa è un diritto irrinunciabile ed incomprimibile”

“Abbiamo voluto dare testimonianza”, afferma il Segretario provinciale Claudio Vallone che prosegue “di queste realtà per ribadire che il diritto alla casa è un diritto irrinunciabile ed incomprimibile. Le persone che vivono in questi luoghi sono spesso dimenticate dalle istituzioni, costrette a vivere in edifici fatiscenti, con impianti inadeguati e spazi degradati. A tal proposito, evidenziamo che abbiamo già inviato all’IACP richiesta di un incontro urgente su queste tematiche, e pretendiamo risposte”. “Invitiamo la cittadinanza a seguire il servizio andato in onda ieri sera su Rete 4 che dà uno spaccato reale delle condizioni di vita in uno dei quartieri popolari della nostra città e annunciamo nuove iniziative sui temi del diritto all’abitare”, conclude.

