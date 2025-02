Messina, presentato a palazzo Zanca il progetto “Il Diritto di Scegliere”: ecco di cosa si tratta

StrettoWeb

“Il Diritto di Scegliere”, è il tema del progetto presentato oggi a palazzo Zanca nel corso di una conferenza stampa, presente l’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata, cui hanno partecipato i le componenti il direttivo dell’Associazione Acisjf sezione di Messina rispettivamente, Anna Tarantino presidente, la vicepresidente Patrizia Raciti e socie volontarie. Il progetto, patrocinato dal comune di Messina, cofinanziato dall’Unione Europea, è promosso dall’Associazione Acisjf – sezione di Messina nell’ambito del Progetto di Solidarietà Europeo approvato con il codice n. ESC30-SOL-109719F4, con l’obiettivo di creare opportunità concrete per ogni donna, attraverso azioni che tendono a rafforzare la consapevolezza delle proprie capacità e favorire la costruzione di un futuro stabile e sicuro.

La soddisfazione di Cannata

“Un progetto lodevole che questa Amministrazione ha condiviso per il significativo obiettivo – ha detto l’assessore Cannata – ideato e promosso da donne, nonchè rivolto al mondo femminile, ed in particolare per dare voce al diritto che ogni donna ha di potere scegliere il proprio futuro. In quest’ottica le promotrici dell’iniziativa metteranno a disposizione le loro competenze settoriali per accompagnare, altrettante donne, che si candideranno a questo progetto nel mondo delle skills, ovvero competenze sia personali che professionali per supportarle lungo percorsi di crescita, empowerment e inclusione sociale”.

Le parole di Tarantino

Il presidente Tarantino nel ringraziare l’Amministrazione del sindaco Federico Basile per la condivisione e il supporto a progetti sulle Pari Opportunità ha spiegato che: “le destinatarie dell’iniziativa, coordinata da Carlo Mastroeni esperto di gestione progetti europei, nonchè tutor del progetto e Alberto la Spada il progettista, saranno accompagnate in questo processo di scelta del loro destino da cinque socie volontarie, esperte in diversi settori per offrire la loro professionalità per dare concretezza e affermazione del diritto di autodeterminazione delle donne”.

Le spiegazioni di Raciti

Il vicepresidente Raciti ha ripercorso sommariamente le tappe compiute dall’associazione, costituita a Messina nel 2015, ed ha rappresentato la mission delle iniziative attuate, tutte mirate allo sviluppo, al sostegno e al miglioramento delle competenze di giovani donne attraverso percorsi formativi al fine di garantire loro una indipendenza economica e culturale. “Vogliamo aiutare tutte quelle donne che verranno spontaneamente a chiederci aiuto e sostegno e opereremo attraverso la creazione di laboratori per permettere la rinascita di donne in difficoltà”, così sono intervenute le socie volontarie presenti.

Per partecipare basta consultare il sito web www.dirittodiscegliere.it.

