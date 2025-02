Messina, domani a Palazzo Zanca la presentazione del progetto “Il Diritto di Scegliere”

StrettoWeb

Domani, Lunedì 17 febbraio, alle ore 10.30, a palazzo Zanca, a Messina nei locali dell’Assessorato alle Pari Opportunità sarà presentato nel corso di una conferenza stampa il progetto “Il Diritto di Scegliere”, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessora Liana Cannata. All’incontro prenderanno parte Anna Tarantino, presidente della Sezione di Messina di Acief, Carlo Mastroeni esperto di gestione progetti europei e tutor di progetto, e le volontarie aderenti all’iniziativa.

Progetto

Il progetto, patrocinato dal comune di Messina, cofinanziato dall’Unione Europea, è promosso dall’Associazione Acisjf – sezione di Messina nell’ambito del Progetto di Solidarietà Europeo approvato con il codice n. ESC30-SOL-109719F4, ed è supportato da cinque giovani volontarie che, con le loro esperienze in diversi settori, accompagneranno le donne nel percorso di crescita e empowerment. Obiettivo dell’iniziativa è creare opportunità concrete per ogni donna, rafforzando la consapevolezza delle proprie capacità e favorendo la costruzione di un futuro stabile e sicuro, affinchè ogni donna abbia il diritto di scegliere il proprio destino, accompagnata a trasformare questa scelta in realtà con l’aiuto di volontari dell’associazione.

L’incontro del 17 febbraio rappresenta una tappa fondamentale per il lancio di un’iniziativa che intende dare concretezza al diritto di autodeterminazione delle donne, garantendo loro gli strumenti necessari per un futuro migliore e più indipendente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.