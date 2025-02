Direzione Pd: nuovi congressi in Calabria, Nico Stumpo commissario in Sicilia

StrettoWeb

La direzione nazionale del Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, ha deciso di indire nuovi congressi in Calabria entro fine giugno. Le urne si apriranno sia per eleggere il nuovo segretario regionale che i cinque provinciali. “È positiva la decisione della Direzione nazionale del PD di aprire nel 2025 una finestra congressuale da Nord a Sud. Ci saranno quindi tanti congressi, pure in Calabria e a tutti i livelli. Ciò consentirà al Partito di aumentare la partecipazione democratica e di organizzarsi in maniera ancora più forte, anche in vista dei futuri impegni elettorali, guardando alla costruzione dell’alternativa alle destre”, è quanto afferma al termine della direzione, Nicola Irto, parlamentare Dem reggino e segetario regionale in Calabria.

Stumpo in Sicilia

Il Partito Democratico in Sicilia è nel caos più totale dopo le polemiche tra le varie anime dei dem. La direzione nazionale ha deciso di nominare Nico Stumpo, parlamentare calabrese, commissario in Sicilia fino al congresso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.