De Luca: “ecco le novità per Taormina”

“Una marcia in più per Taormina si sta concretizzando anche con la costituzione delle partecipate municipali e metropolitane. Sono stato tutta la giornata nel palazzo municipale di Taormina per revisionare e completare gli statuti dell’ azienda e società che entro il prossimo mese di marzo saranno valutate dal consiglio comunale di Taormina e dal consiglio metropolitano della città di Messina“, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Saranno costituite con la città Metropolitana un’azienda speciale per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare ed un società per la riscossione dei tributi entrambe aperte anche ad altri comuni che vorranno successivamente aderire. Sarà costituita una azienda speciale municipale per la gestione in house dei servizi sociali per come già fatto con la Messina Social City cinque anni fa a Messina. Sarà costituita la Fondazione Taormina in the World per la valorizzazione e tutela del brand Taormina. Sarà trasformata in spa la nostra azienda Asm di trasporto pubblico locale e di gestione sei servizi pubblici essenziali. Fare il Sindaco oggi è sempre più una missione e Federico Basile, Sindaco di Messina, ne sa qualche cosa”, conclude De Luca.

