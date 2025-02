De Luca: “tutti a Messina per studiare il nostro successo sulla gestione dei rifiuti”

StrettoWeb

“Il modello Messina ormai è osservato apprezzato e studiato non solo per i rifiuti ma anche per il risanamento urbano, la mobilità urbana, i conti del comune e della partecipate, la capacità di spesa e la gestione dei servizi sociali”, è quanto afferma Cateno De Luca. “Prima eravamo ultimi in tutto ora cominciamo ad eccellere per alcuni servizi urbani mentre per altri ancora abbiamo tanta strada da fare e ne siamo coscienti: bisogna continuare a lavorare senza se e senza ma con il sindaco Federico Basile”, conclude De Luca.

Messina, evento sui rifiuti

Messina si prepara ad accogliere domani, giovedì 20, e venerdì 21 febbraio, la seconda edizione di “65 per cento e oltre”, l’evento promosso da Messinaservizi Bene Comune e ospitato nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, che riunisce istituzioni, esperti del settore e consorzi nazionali per discutere le strategie più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di riciclo. Chiuderà la due giorni il presidente Renato Schifani.

