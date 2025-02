Daniela Fumarola eletta segretaria generale della Cisl, succede al calabrese Sbarra

StrettoWeb

Daniela Fumarola è stata eletta nuova segretaria generale della Cisl dal Consiglio generale del sindacato, composto da 199 membri. Fumarola succede al calabrese Luigi Sbarra, che è stato segretario generale della Cisl per quattro anni. A votare a favore sono stati 188 consiglieri. Due schede sono state giudicate nulle, una era bianca. La percentuale è quindi del 98,4%.

Occhiuto: “congratulazioni a Fumarola, calabresi ringraziano Sbarra per lavoro di questi anni”

“Congratulazioni e buon lavoro al nuovo segretario generale della Cisl, Daniela Fumarola. Con la sua solida esperienza saprà ben interpretare un incarico impegnativo e vitale nelle dinamiche democratiche del nostro Paese. Nel contempo vorrei esprimere un saluto e un sentito ringraziamento al segretario uscente, il calabrese Luigi Sbarra, che alla guida della Cisl nazionale ha dimostrato grandi capacità, tenendo sempre insieme le esigenze e i diritti dei lavoratori e una fondamentale ricerca della mediazione e del confronto. Un ruolo esercitato con equilibrio nelle relazioni sindacali, un pungolo autorevole per gli interlocutori istituzionali, fermo nella difesa dei diritti e in grado sempre di percorrere le vie della collaborazione, utili per individuare soluzioni. Oggi lascia il testimone di una delle principali organizzazioni sindacali in Italia nella consapevolezza di aver fatto un ottimo lavoro, e noi calabresi lo ringraziamo, augurandogli nuove e gratificanti sfide future”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

