Il 23 febbraio inizia il Gran Carnevale Cittanovese 2025 | INFO

StrettoWeb

Tutto pronto per l’inizio del Gran Carnevale Cittanovese 2025. Domani pomeriggio 23 febbraio, dalle ore 15,00, l’evento inizierà il suo lungo percorso di bellezza e divertimento, unico sul territorio. La macchina organizzativa, guidata dall’Associazione Nuovo Carnevale, sta lavorando senza sosta da settimane per realizzare “un evento di qualità che richiamerà in paese migliaia tra appassionati, visitatori, curiosi“.

Da domani, e ancora il 2 e il 4 marzo, il centro cittadino di Cittanova si vestirà di colori e divertimento, proponendo al pubblico carri allegorici, maschere, musica e sana aggregazione. Uno spettacolo che rinnoverà il legame profondo tra Cittanova e il suo straordinario Carnevale.

A supporto di questo percorso il Sindaco avv. Domenico Antico e l’Amministrazione comunale che, sin da subito, hanno inteso sposare il progetto di rilancio di una manifestazione che a Cittanova ha fatto storia, scrivendo pagine importanti di cultura per l’intera Calabria.

Grazie al lavoro dei Dipendenti del Comune di Cittanova l’area interessata dalla sfilata dei carri e delle maschere è già stata attrezzata secondo il piano di sicurezza previsto per l’evento.

Quest’anno, oltre ad un numero maggiore di carri allegorici, grande protagonista sarà anche il Primo Concorso Nuovo Carnevale destinato ai carri e alle maschere delle città limitrofe.

Per i tre giorni di attività, al termine della sfilata, sono previste altrettante serate in punti diversi del paese, organizzate e gestite dagli esercizi commerciali della zona, con musica e stand di food e beverage. Un lavoro condiviso e partecipato, dunque, lungo quel percorso di rinascita che guarda alla Cittanova del futuro con fiducia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.