Il cubo del PalaCalafiore e la dedica della Domotek: “teatro in cui si respira magia”

StrettoWeb

Magia. La sensazione che si respira quando si entra al PalaCalafiore per la prima volta. L’impatto è di quelli forti. Si tratta di una struttura senza eguali al Sud Italia, una delle più belle della penisola sportiva. E anche la seconda, la terza, la centesima, la milionesima volta che ci si mette piede, le emozioni restano forti. Magia e responsabilità. Due termini usati diligentemente dalla Domotek Volley in una dolce dedica social al palazzetto di Pentimele che ne ha accompagnato i successi casalinghi nelle due stagioni disputate dalla nascita.

“Ci sono posti magici e la magia non si descrive, non si tocca, la si respira a pieni polmoni anche in un posto chiuso come questo perché comunque ti darà sempre la sensazione di poter vivere un sogno, anche se vuoto! – scrive la società reggina postando alcune foto del nuovo cubo del PalaCalafiore con in sovrimpressione le immagini della pallavolo – Chi entra in un teatro come questo deve sempre avere un senso di responsabilità maggiore perché i teatri vengono fatti per essere riempiti. E noi questa responsabilità l’abbiamo avuta sin dal primo giorno che ci abbiamo messo piede…

Benvenuto Cubo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.