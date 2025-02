Crotone: rinvenuto il cadavere di un uomo in una zona isolata

StrettoWeb

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattinai in una zona isolata della città. Si tratta di Giuseppe Virardi, 73 anni, nativo di Cirò ma residente a Torretta di Crucoli, dirigente scolastico in pensione, scrittore e storico. Secondo quanto appreso, Virardi nel pomeriggio di ieri era uscito dalla sua abitazione di Torretta per raggiungere Crotone dove avrebbe dovuto partecipare alla presentazione di un libro. Pare, però, che non sia mai arrivato a destinazione. La famiglia, che si era rivolta ai carabinieri, aveva segnalato che l’ultima volta che Virardi aveva utilizzato il cellulare si trovava nella zona industriale del Pasovecchio, in un vicolo senza uscita, intorno alle ore 19.

Dopo non c’era stato alcun segnale. Questa mattina Virardi e’ stato trovato senza vita da una pattuglia della Polizia. Il corpo era riverso a terra fuori dall’autovettura. Da stabilire le cause della morte. Autore di molte pubblicazioni storiche e di raccolte di poesie dialettali, di recente aveva dato alle stampe un libro che ricostruiva la storia di un giornale locale: l’Alba di Cremissa, che veniva pubblicato alla fine del 1800 a Cirò.

