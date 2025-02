Le crociere in Italia verso un nuovo record, boom per Messina e Palermo. Tutti i NUMERI

StrettoWeb

Il crocierismo a Messina e Palermo sta raggiungendo picchi importanti. E’ ormai da anni che la città dello Stretto ed il capoluogo di Regione riescono a mantenere numeri di tutto rispetto, facendo conoscere a numerosi turisti le bellezze della Sicilia. La società di analisi e ricerca “Risposte Turismo” nel suo ultimo “Speciale crociere” stima che l’Italia potrebbe raggiungere nel 2025 un nuovo record. Quest’anno sono attesi 15,29 milioni di passeggeri (+7,5% fra 2025 e 2024) grazie ad oltre 5.400 ormeggi di navi (+5,9%). E’ atteso un nuovo record nei volumi di traffico a Cagliari, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo e Portofino.

In Sicilia è boom per Messina e Palermo

Tra i porti italiani, nel 2025 Civitavecchia si confermerà al vertice con 3,5 milioni di passeggeri, registrando un +2,8% rispetto al 2024. Seguono Napoli e Genova, con lo scalo campano a prevedere una crescita del 21% e quello ligure ad attendersi un aumento di circa il 10%. Segue al quarto posto Palermo (+9,4% 2025/2024) con 242 toccate e un nuovo record storico. In termini assoluti, le variazioni più consistenti dovrebbero essere registrate da Napoli, Messina e Genova (rispettivamente +360.000, +180.000 e +170.000 movimenti passeggeri).

“I volumi possono continuare a crescere”

Secondo Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, “c’è ancora spazio perché i volumi possano continuare a crescere, dal momento che, nel confronto tra i tassi di crescita media annuale nel periodo 2019-2024, l’Italia registra un +2% mentre a livello mondo la percentuale sale al 3%. È evidente che per una destinazione ‘matura’ nel mercato crocieristico come l’Italia non ci sia da aspettarsi tassi di crescita annuali in doppia cifra, ma la tendenza complessiva del mercato mondiale può tradursi senz’altro in nuove opportunità per il nostro Paese”.

