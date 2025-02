Cosenza, il figlio dell’ex Sindaco Mario Occhiuto precipita dalla finestra: è gravissimo

StrettoWeb

Dramma questa sera intorno alle ore 20:30 a Cosenza. Il figlio dell’ex sindaco Mario Occhiuto (61 anni) è precipitato da una finestra di casa posta all’ottavo piano di un palazzo sul viale Giacomo Mancini. Il giovane, Francesco Occhiuto, 30 anni, è stato trasportato dai soccorritori del 118 in ospedale dov’è arrivato in codice rosso: i medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita e al momento è ricoverato in rianimazione. Grande apprensione per le sorti del nipote del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. All’ospedale è giunto il sindaco Franz Caruso, la presidente della Provincia Rosaria Succurro e il vicepresidente del consiglio regionale Pierluigi Caputo. È atteso l’arrivo del presidente Roberto Occhiuto.

