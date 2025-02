Cosenza, ennesimo dietrofront: ora Alvini è a un passo dall’esonero

StrettoWeb

Lo avevamo detto: in casa Cosenza non esistono certezze. Lo sanno bene i tifosi, da anni alle prese con i clamorosi dietrofront del Presidente Guarascio anche nel giro di poche ore. E così, questa volta, pare che per Alvini sia arrivato l’addio. Ma, considerando quanto detto su, l’ufficialità è l’unica ancora di certezza. Dagli ambienti societari filtrano indizi che sanno di conferma, anche se si attende l’ufficialità, ma il tecnico questa mattina è arrivato al “Marulla” e poi è stato visto andar via. Oggi, infatti, era prevista la doppia seduta.

Ieri il mister non aveva diretto l’allenamento, l’esonero sembrava cosa fatta ma il tutto è stato “congelato”, rimandato, tanto da non escludere una riconferma. Questo, dopo un confronto tra il DS e i giocatori, che avevano confermato la fiducia ad Alvini. Fiducia che ormai non ha, da tempo, la società, la quale è prossima ad esonerare il tecnico. Per il momento, è pronto a subentrare l’allenatore della Primavera Belmonte. Di soluzioni alternative, vista la situazione di classifica e le questioni societarie, non ce ne sono molte. In pochi, oggi, accetterebbero la panchina rossoblu. E, considerato il momento, una salvezza risulterebbe difficile anche per Guardiola o Ancelotti.

