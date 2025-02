Cosenza, centro antiviolenza “Roberta Lanzino”: l’appello di Corbelli (Diritti Civili) a Occhiuto

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, interviene sulla vicenda della interruzione temporanea del Centro Antiviolenza sulle donne “Roberta Lanzino” di Cosenza, lasciato senza luce e riscaldamento, per lavori di ristrutturazione dei locali, di proprietà della Regione Calabria, che ospitano da tanti anni l’Associazione, e rivolge un appello, che sarà trasmesso questa sera anche nel corso del programma Diritti Civili, in onda, come ogni mercoledì e venerdì, alle 20,05 su RtcTelecalabria (canale 78 in tutta la Calabria), al Governatore calabrese, Roberto Occhiuto, che invita “a intervenire personalmente per la soluzione immediata di questo problema, riparando così all’incresciosa situazione che si è venuta a creare”.

“La chiusura, sia pure momentanea del Centro Antiviolenza ‘Roberta Lanzino’ è un fatto grave, che non doveva assolutamente succedere, per l’importante e delicata funzione che svolge da 35 anni questa meritoria Associazione che raccoglie le denunce delle donne che subiscono violenza, dando loro tutto il supporto, non solo morale, di cui hanno bisogno. Per questo bisogna subito riparare a questo errore e dare al Centro Antiviolenza ‘Roberta Lanzino’ la disponibilità dei locali che hanno sempre avuto e di cui hanno bisogno”.

“La loro attività, che va avanti da 35 anni, non può e non deve fermarsi nemmeno per un giorno. Chi ha la possibilità e il ruolo istituzionale per risolvere subito il problema è il presidente della Regione, Occhiuto, e per questo, che conoscendo e apprezzando la sua sensibilità per queste tematiche sociali e umanitarie che rivolgo a lui, all’amico Roberto, un accorato appello perché affronti direttamente e personalmente questa vicenda dandole una pronta e soddisfacente soluzione. Confido in una sua immediata risposta”.

“Colgo questa occasione per rivolgere anche un appello a tutte le donne che subiscono violenza e vivono in silenzio il loro doloroso calvario di non avere paura e di trovare il coraggio di denunciare chi li maltratta, minaccia e fa loro del male. Denunciare rivolgendosi al Centro Antiviolenza ‘Roberto Lanzino’ o, se preferiscono, direttamente alle forze dell’ordine, all’autorità giudiziaria e alla magistratura. L’importante è reagire e non subire in silenzio la violenza subita. E’ questa la strada per prevenire e fermare e assicurare alla giustizia tutte le persone violente e vili che si scagliano contro donne inermi”, conclude Corbelli.

