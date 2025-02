Cosenza: avviati accertamenti per presunti avvelenamenti di due cani

StrettoWeb

Questa mattina, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, il Comune di Corigliano-Rossano ha immediatamente attivato il settore Polizia Locale ed il settore Ambiente ed Energia – di concerto con il competente servizio dell’Azienda Sanitaria – per accertare e verificare le cause della morte di due cani, di cui un cucciolo, in località Schiavonea, per il quale c’è anche il sospetto di avvelenamento. Le verifiche stanno accertando anche se si tratta di casi unici o si registrano ulteriori casi nell’area.

Seppur si è ancora in una fase preliminare, qualora dovesse essere accertato che il decesso sia stato provocato, si tratterebbe di un atto di crudeltà inaccettabile nei confronti degli animali e dell’intera comunità; un episodio che l’Amministrazione Comunale non intende far passare sotto silenzio e per il quale procederà a mettere in campo tutte le attività necessarie per l’accertamento dei fatti e l’individuazione degli autori di un gesto che sarebbe ignobile e non rispecchia la sensibilità e l’attenzione della Comunità. Il Sindaco e l’Esecutivo comunale stanno seguendo la vicenda e comunicheranno gli esiti degli accertamenti, oltre che alle autorità competenti, alla Comunità.

