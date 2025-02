Cosenza, arresto latitante Luca Occhiuzzi: la soddisfazione di UNARMA

StrettoWeb

“Arresto latitante Luca Occhiuzzi accusato di un tentato omicidio perpetrato a colpi d’arma da fuoco nei pressi di un locale notturno di Belvedere Marittimo, era ricercato da oltre due anni; pericoloso latitante indiziato di appartiene a circuiti di criminalità organizzata che ammorbano la nostra regione, nel tentativo di imporre estorsioni e taglieggiamenti. Proprio in questo contesto era maturato l’episodio del tentato omicidio dopo il quale si era buttato alla macchia, fino alla sua cattura avvenuta ad opera dei Carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, che lo hanno individuato ed arrestato dopo articolate e prolungate attività investigative, espressione dell’elevatissima professionalità di operatori altamente qualificati e motivati”. E’ quanto dichiara con una nota del Segretario Provinciale di Cosenza di UNARMA Mario Cavallo.

“La notizia dell’arresto, che ha gia’ fatto incassare agli operanti il plauso delle massime autorità di governo, riempie di orgoglio tutta l’Arma territoriale Calabrese, che affiancata dalle articolazioni specializzate, non da tregua alle organizzazioni criminali in ogni loro forma ed espressione. Alle congratulazioni e al plauso delle Autorità già tributato ai militari distintisi nella prestigiosa attività di servizio, si aggiunge il sentimento di ringraziamento che come Associazione a carattere Sindacale esprimiamo verso l’operato di colleghi che si trovano spesso ad operare in situazioni di contesto particolarmente difficili, sicuramente bisognose di attenzioni che superino i momenti di collettiva emozione per il risultato e si estendano anche all’attenta ed oculata analisi delle strategie finalizzate al continuo miglioramento del benessere, di persone, oltre che militari, chiamate a profondere sacrifici che oltrepassano il limite del dovuto. Grazie da parte di Unarma Associazione sindacale Carabinieri di Cosenza che con le parole del Segretario Regnante Cavallo porta il ringraziamento sentito e sincero da parte dell’intera collettività militare rappresentata, sempre in aumento in Calabria e in tutta Italia”.

