Coppa Italia, Cantù-Reggio Bic: la presentazione del match

Il momento tanto atteso è finalmente giunto: sabato la Farmacia Pellicanò Reggio Bic farà il suo esordio nelle Final Four di Coppa Italia. Un traguardo prestigioso per la compagine calabrese, che si è guadagnata l’accesso alla competizione grazie al quarto posto conquistato nel girone di andata.

L’avversario di turno sarà la temibile Briantea Cantù, un nome ormai familiare per la Reggio Bic, avendola affrontata più volte nei momenti decisivi della stagione. Nonostante la difficoltà della sfida, i reggini hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli, sfiorando l’impresa nella gara di ritorno di regular season e mettendo in difficoltà i campioni d’Italia.

La squadra di coach Antonio Cugliandro si prepara dunque a un periodo intenso e cruciale. Dopo le Final Four, la Reggio Bic dovrà affrontare un altro appuntamento determinante contro Firenze, uno scontro diretto che metterà in palio l’accesso ai playoff scudetto. Riuscire a conquistare un posto tra le migliori sarebbe il coronamento di una stagione già straordinaria.

Ma il cammino non finisce qui. Il rinnovato Palacalafiore sarà teatro di un altro evento di rilievo: l’Eurocup. Reggio Calabria ospiterà, oltre ai padroni di casa, squadre del calibro di Firenze, Tel Aviv, Vigo e Parigi. Una competizione di alto livello, in cui la Reggio Bic cercherà di ben figurare e, perché no, di conquistare il pass per le finali di Eurocup 3 in Turchia.

Per i ragazzi di coach Cugliandro si prospetta un vero e proprio tour de force, che metterà alla prova resistenza, determinazione e talento. Ma l’obiettivo resta chiaro: stringere i denti e lottare fino all’ultimo per conquistare una storica qualificazione ai playoff scudetto.

