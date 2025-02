Coppa Calabria: il big match tra New Hospital Pallavolo Paola e Todo Vibo Valentia vale la finale

StrettoWeb

Sarà il palasport di Pizzo il palcoscenico rosa delle final four della Coppa Calabria 2025. A contendersi l’ambito trofeo saranno Volley Ciro che sfiderà nel match inaugurale della competizione le padrone di casa di Marpesca Pizzo mentre la New Hospital Pallavolo Paola sarà impegnata terminata la prima gara contro Todo Vibo Valentia.

L’impegno che vedrà contrapposte la New Hospital e Todo è quello tra le “prime delle classe”. Infatti, ambedue le formazioni hanno vinto i rispettivi gironi della prima fase del campionato regionale di serie C concluso a fine gennaio prima della sosta per la Coppa e che riprenderà con la seconda fase a “girone unico” nel weekend dell’8 e 9 marzo. Il cammino delle due formazioni di Coppa Calabria è stato molto simile: 3 vittorie su altrettanti incontri e nessun set perso. Questi dati evidenziano come i roster programmati sin da inizio stagione sono stati attrezzati per raggiungere risultati importanti come la Coppa Calabria e il ritorno in B2 dopo un anno di purgatorio in serie C.

La Coppa Calabria manca nella bacheca dei trofei della compagine paolana dalla stagione 2003 a quei tempi la squadra di pallavolo femminile si chiamava Lady Linea Paola e anche in quel caso era allenata da Tonio Calabrò da segnalare inoltre la presenza nell’organico del tempo di due giovanissime Francesca Raschellà e MariaElena Gianni. Sempre nel 2003 la compagine paolana riuscì nell’impresa di conquistare anche la promozione in B2 dopo un incontro al cardiopalma contro Crotone.

In questa stagione, la New Hospital Pallavolo Paola ha deliziato i propri tifosi nel corso dei mesi con prestazioni sempre più convincenti riconosciute anche dagli addetti ai lavori. Inoltre, le pallavoliste hanno sempre dimostrato serietà, professionalità e attaccamento alla maglia non lasciandosi distrarre neanche con l’avvicendamento in panchina dei primi giorni di gennaio. Sabato dunque il palasport di Pizzo sarà un vero e proprio campo da battaglia dove le pallavoliste che scenderanno in campo venderanno cara la pelle per conquistare un posto per la finale di domenica pomeriggio contro la vincente tra Volley Cirò e Marpesca Pizzo e aggiungere un altro tassello a questa stagione a dir poco entusiasmante.

