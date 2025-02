Contatti USA-Russia per pace in Ucraina ma l’Ungheria avverte: “èlite UE impedirà negoziati”

StrettoWeb

Donald Trump è pronto a incontrare Vladimir Putin per discutere della pace in Ucraina. Il Ministro degli Esteri russo, Lavrov, e il segretario di Stato statunitense, Rubio, hanno tenuto una telefonata e hanno concordato contatti regolari per preparare un incontro fra i rispettivi capi di Stato. La telefonata è stata tenuta su iniziativa degli Stati Uniti, secondo il ministero russo.

Secondo “Politico”, alti funzionari dell’amministrazione Trump si stanno dirigendo in Arabia Saudita per avviare colloqui di pace con i negoziatori russi e ucraini.

L’Ungheria avverte: “èlite UE farà di tutto per impedire pace”

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjartó ha avvertito, ai microfoni del canale tv Mediacentrum Debrecen, che i guerrafondai dell’UE non resteranno fermi: “non siamo ingenui, i sostenitori della guerra in Europa faranno di tutto per impedire che l’accordo di pace in Ucraina venga raggiunto“.

