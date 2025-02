Il Consorzio di Tutela “Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto” ancora sulle reti nazionali

StrettoWeb

Ancora una volta le Tv nazionali in Calabria e ad Isola Capo Rizzuto per raccontare le straordinarie peculiarità del Finocchio Igp promosse dal Consorzio di Tutela. La troupe di La7 ha fatto tappa ad Isola per la trasmissione “L’ingrediente perfetto” condotto da Maria Grazia Cucinotta. Il direttore Enzo Talotta ha spiegato perché scegliere il finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto e non altri. “È unico al mondo, non solo in Italia. Ed ha un profumo inconfondibile, unicità dei sapori, meno grado zuccherino e meno fibrosità”, il suo racconto alle telecamere di La7. La puntata andrà in onda il prossimo 2 marzo, domenica. Le registrazioni hanno fatto tappa anche in un campo di finocchi meraviglioso, raccogliendo le immagini della raccolta e poi dell’intero ciclo di produzione. Particolarmente apprezzato il nuovissimo packaging con cui il finocchio igp sbarca sulle tavole degli italiani.

Il presidente del Consorzio, Aldo Luciano, ha ringraziato il direttore Talotta ed espresso grande fierezza per la nuova, importante, opportunità di raccontare il prodotto attraverso le più importanti trasmissioni nazionali. Si è parlato del prodotto fresco, dalla seconda decade di ottobre a maggio, ma anche di quello trasformato che può essere utilizzato invece tutto l’anno. Dalla ristorazione ai supermercati della Gdo fino alla pasticceria e finanche alla gelateria: il finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto è davvero l’ingrediente perfetto. L’iniziativa è finanziata dal Feasr-Psr Calabria 2014/2022 – Misura 3 – Intervento 3.2.1

