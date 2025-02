Consiglio Comunale a Reggio, il sarcasmo di Ripepi: “dopo le partite di fantacalcio e la palestra…”

StrettoWeb

Si sta svolgendo in questo momento il Consiglio Comunale di Reggio Calabria, tornato a riunirsi a distanza di due mesi dall’ultima volta. Eccezionalmente a Palazzo Alvaro, per via di lavori di ristrutturazione dell’Aula “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, non è possibile seguirla con la consueta copertura streaming prevista solitamente. Sullo svolgimento della seduta è intervenuto sui social, con sarcasmo, il consigliere Massimo Ripepi.

“Dopo mesi di faticosi impegni istituzionali come inaugurazioni, incontri con Capello, Donadoni e Pozzecco, partite di fantacalcio, palestra e persino una sana settimana bianca – l’armata Falcomatà ha finalmente trovato un ritaglio di tempo per governare la città. Ora vediamo se, tra un esibizione e l’altra, partoriranno anche qualche decisione utile per la Città”, ha scritto Ripepi.

