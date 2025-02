Comunali Reggio Calabria, anche la Lega riconosce la leadership di Forza Italia

StrettoWeb

Il centrodestra si trova di fronte ad un scelta decisiva in vista delle elezioni comunali di primavera 2026: dopo due sconfitte consecutive con relative vittorie di Giuseppe Falcomatà, la coalizione vuole assolutamente tornare alla guida della città di Reggio Calabria. Nelle ultime settimane il centrodestra si è ricompattato, grazie al grande lavoro di Forza Italia, con i rientri di Massimo Ripepi ed Eduardo Lamberti Castronuovo, i quali, negli scorsi anni, avevano preannunciato la candidatura a sindaco in autonomia. Adesso va scelto il miglior candidato possibile, con gli azzurri in prima fila per individuarlo, per battere la coalizione del Pd che ha governato la città negli ultimi 11 anni.

La situazione nel centrodestra

Vediamo la situazione all’interno della coalizione. La Lega, nell’evento odierno all’Hotel Torrione, ha dimostrato debolezza: tante sedie vuote e poco entusiasmo. Eppure erano presenti un parlamentare, il presidente del consiglio regionale, vari consiglieri regionali e consiglieri comunali. Dalle parti di Fratelli d’Italia, la situazione non è delle migliori: manca un punto di riferimento forte sia in città che in provincia in grado di aggregare le varie sfaccettature del partito. La tensione nel congresso cittadino di Gioia Tauro, la città più grande dell’area metropolitana dopo Reggio, la dice lunga sulla situazione interna al partito del Premier Meloni.

Forza Italia partito in salute

Dalle parti di Forza Italia la situazione è ben diversa rispetto a Lega e Fratelli d’Italia: il partito è in salute, in ascesa e non ha momenti di tensione interna. Sarà molto probabilmente il partito di Tajani a fare il nome del candidato sindaco anche perchè gli azzurri sono quelli con il maggior consenso in città e provincia e con il maggior radicamento.

Mancuso riconosce il maggior radicamento di Forza Italia

Il commissario regionale della Lega e presidente del consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, durante l’evento di pomeriggio nella città dello Stretto, ha detto: “alle comunali di Reggio, la Lega sarà protagonista insieme agli alleati. Forza Italia? Siamo consapevoli che è più radicata di noi in città. Io credo che se il centrodestra è unito può vincere dappertutto”.

