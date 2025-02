La compagnia di traghetti GNV del colosso MSC cerca personale in Calabria: tutte le INFO sui recruiting day a Reggio e Pizzo | DETTAGLI

StrettoWeb

La campagna di assunzioni 2025 di GNV – Compagnia di traghetti del Gruppo MSC – realizzata in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di potenziare l’organico di circa 500 risorse in vista dell’ingresso di due nuove navi e garantire il massimo livello del servizio per la prossima stagione estiva, arriva in Calabria. Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 5 marzo dalle 9:30 alle ore 16:00 a Pizzo Calabro con il patrocinio del Comune di Pizzo Calabro (Palazzo della Cultura – Via Roma, 8, 89812 Pizzo VV) e giovedì 6 marzo dalle ore 09:30 alle ore 16:00 a Reggio Calabria (ARPAL Calabria Via Vittorio Veneto n. 60 Reggio Calabria).

Tali recruiting day sono finalizzati allo svolgimento di colloqui conoscitivi, che daranno al contempo modo di far conoscere meglio la Compagnia presentando i percorsi di carriera e le posizioni di bordo aperte.

Sono in tutto 12 gli incontri organizzati da GNV che, dopo le tappe in Sicilia (Palermo, Catania e Trapani) e in Puglia (Bari e Taranto), arriva ora in Calabria e attraverserà tutto il territorio nazionale facendo poi tappa anche in Campania (Napoli), Friuli-Venezia Giulia (Trieste), Emilia-Romagna (Ravenna) e Liguria (Genova).

GNV ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di gestione dell’Hotel come Referenti IT, Assistenti d’Ufficio, Piccolo di Camera e Piccolo di Cucina, Cuochi con diploma alberghiero e/o esperienza di bordo, Pizzaioli, Cambusieri con esperienza di bordo, Magazzinieri con esperienza di bordo e Shop Assistant oltre a personale di Macchina e di Coperta tra cui Ottonaio, Frigorista, Marinaio, Carpentiere, Elettricista, Giovanotto elettricista, Capo Operaio, Operaio Motorista e Operaio Meccanico, Comune di Macchina, Ufficiale di Macchina e Direttore di Macchina, 1° Ufficiale di Macchina.

Ai candidati che parteciperanno agli open day è richiesto di portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio CV aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi SCTW. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo organizzate in collaborazione con MSC Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere.

Per l’invio dei CV è possibile consultare il sito della Compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail crew@gnv.it

