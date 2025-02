Commissione Antimafia in Sicilia: il 13 marzo si parte da Catania

StrettoWeb

“Abbiamo deciso di avviare un’audizione diffusa, in tutta la Sicilia, partendo da Catania. Abbiamo concordato, qualche giorno fa, insieme al prefetto, a Catania, il 13 marzo, un incontro con le forze dell’ordine, con i magistrati e con i sindaci. La commissione cerca di tenere i fari accesi per richiamare ad una responsabilità supplementare le classi dirigenti che governano i territori, perché è lì che si gioca la partita sulla capacità o meno di isolare i mafiosi nei territori“. Così il presidente dell’Antimafia regionale, Antonello Cracolici, parlando a margine di una seduta della commissione convocata nella sede dell’Ordine dei giornalisti a Palermo.

Cracolici, commissione all’Odg e solidarietà a giornalisti

“Oggi manifestiamo la piena solidarietà, non solo mia, ma anche dell’intero parlamento siciliano, nei confronti dei giornalisti, per coloro che sono a rischio con diverse modalità di intimidazione“. Così il presidente dell’Antimafia regionale, Antimafia, Antonello Cracolici, parlando durante una seduta della commissione convocata nella sede dell’Ordine dei giornalisti a Palermo, alla presenza dei direttori delle principali testate giornalistiche in Sicilia. “Non sono soltanto minacce – aggiunge Cracolici – come è capitato ad esempio a Salvo Palazzolo, ma di querele temerarie e tentativi di mettere il bagaglio alla possibilità di far conoscere pezzi di verità all’opinione pubblica“.

