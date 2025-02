Sanremo 2025, la top 5 della terza serata: 2 sicurezze e 3 sorprese

StrettoWeb

Si spengono le luci dell’Ariston per la terza notte consecutiva. Si chiude la terza serata di Sanremo 2025, quella che completa il secondo ascolto completo dei brani: dopo la raffica dei 29 nella serata d’esordio, i cantanti si sono esibiti, infatti, in due metà fra le serate di mercoledì e giovedì. Venerdì toccherà alla tanto attesa serata delle cover, sabato sarà la volta della finalissima che eleggerà il vincitore di Sanremo 2025.

La classifica della terza serata di Sanremo

Questa sera si sono esibiti 14 degli artisti in gara. Voto assegnato, come per la serata di ieri, al 50% per il pubblico da casa e al 50% per la giuria delle radio. Interessante notare che nella prima e nella seconda serata 4 artisti su 5 hanno incontrato le stesse preferenze di stampa, pubblico e radio. Il quinto, Brunori, ha cantato nella serata di oggi ed è finito in top 5. Confermato l’allineamento delle 3 giurie (per nulla scontato) sui 5 nomi che sembrano i grandi favoriti per il podio. Dalla serata odierna altri 4 outsider.

Il primo è Olly, anche se definirlo outsider non è propriamente corretto: è uno fra i preferiti del pubblico ed era tra i favoriti per la vittoria alla vigilia. Il tormentone “Cuoricini” dei Coma_Cose fa breccia nel pubblico. Irama guadagna con il televoto. Completa la top 5 Francesco Gabbani.

Olly

Coma_Cose

Brunori Sas

Irama

Francesco Gabbani

