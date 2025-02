Clan Mallardo, la clamorosa scarcerazione dell’imprenditore Antonio Miraglia disposta direttamente dalla Cassazione

StrettoWeb

La Suprema Corte, sesta sezione penale, ha disposto la immediata remissione in libertà del giovane imprenditore Antonio Miraglia, raggiunto in data 20 novembre 2024 da una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di appartenenza alla storica associazione camorristica denominata clan Mallardo. Il rappresentante della Procura Generale aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma hanno prevalso le articolate questioni giuridiche devolute dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Dario Vannetiello e Marcello Severino.

La decisione assunta in favore di Antonio Miraglia rappresenta un caso raro nel panorama giudiziario italiano, atteso che è stata annullata senza rinvio sia l’ordinanza emessa in data 06 dicembre 2024 dal Tribunale di Napoli – decima sezione riesame -, sia la ordinanza di custodia cautelare emessa in data 05 novembre 2024 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale partenopeo .

Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Antonio Miraglia avrebbe svolto compiti esecutivi delle attività illecite del clan, ma l’annullamento ottenuto dalla difesa ha indubbiamente eliso drasticamente l’ipotesi accusatoria. Eppure le prove a carico erano rappresentate sia da videochiamate e conversazioni telefoniche compromettenti – addirittura svolte mediante l’utilizzo di un telefono cellulare durante il pregresso periodo di detenzione sofferto da Miraglia tra il 2021 ed il 2022 -, sia dalla la presunta partecipazione di Miraglia ad alcune riunioni organizzative della compagine criminale, ed infine dalla abituale frequentazione con il sodale Antonio Mallardo.

Ma le articolate e diffuse deduzioni introdotte dalla difesa hanno fatto franare in toto le precedenti decisioni assunte dai magistrati “napoletani” tanto da determinare la immediata remissione in libertà di Miraglia, nonostante la pesante accusa di intraneità al clan ritenuto tra i più solidi e longevi della storia della camorra, con prepotenti infiltrazioni nel mondo della economia nazionale ed internazionale.

