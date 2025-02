Cittanova, l’I.C. Chitti ottiene l’accreditamento Erasmus+

StrettoWeb

L’Istituto scolastico “Luigi Chitti” di Cittanova, diretto dal Dirigente Scolastico Maria Antonella Timpano, ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ azione KA120 settore scuola dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. Questo riconoscimento rappresenta un passo fondamentale nel percorso di internazionalizzazione della scuola, ampliando le opportunità di crescita per studenti, docenti e personale scolastico. Negli anni, il Chitti ha maturato un’esperienza significativa con i progetti Erasmus+, in particolare attraverso i partenariati scolastici KA210, che hanno rafforzato il confronto con realtà educative europee.

Accreditamento Erasmus+

L’Accreditamento Erasmus+ si inserisce in questo percorso virtuoso, consolidando le esperienze passate con una visione di lungo termine. Grazie a questa opportunità, il Chitti potrà beneficiare di un accesso stabile ai finanziamenti per la mobilità internazionale, rendendo la

dimensione europea parte integrante della propria offerta formativa. Il progetto di accreditamento è conforme agli standard di qualità previsti dal programma europeo, che comprendono inclusione, sostenibilità ambientale, educazione digitale e partecipazione attiva nella rete Erasmus+. Si tratta di un impegno concreto per il miglioramento continuo della scuola, con iniziative mirate all’innovazione didattica e alla formazione del personale, offrendo agli studenti un’istruzione sempre più qualificata e allineata agli standard europei.

Le parole di Timpano

“L’Erasmus+ – dichiara il Dirigente Scolastico Maria Antonella Timpano – è un’occasione straordinaria per rivoluzionare la didattica, costruire ponti con l’Europa e regalare ai nostri studenti un’esperienza formativa che li proietta in un contesto internazionale, arricchendo in modo significativo il loro percorso educativo. Inoltre, avrà una profonda ricaduta sui docenti, che avranno l’opportunità di esplorare nuovi sistemi scolastici e metodologie innovative, potenziando le loro competenze e innalzando la qualità dell’insegnamento”.

Le parole di Oliva

La Prof.ssa Ing. Dalila Oliva, Project Manager Erasmus+, sottolinea: “l’accreditamento Erasmus+ rappresenta un’opportunità concreta per ripensare la scuola in chiave internazionale, offrendo a ogni studente strumenti e occasioni per crescere oltre i confini dell’aula. Il nostro obiettivo è sviluppare percorsi di mobilità e formazione che incoraggino l’incontro tra diverse realtà, promuovano competenze interculturali e rafforzino negli studenti la consapevolezza del loro ruolo attivo come cittadini europei. Siamo convinti che un’istruzione di questo tipo apra a nuove prospettive, preparando i giovani ad affrontare con fiducia le sfide del futuro”. L’Istituto Chitti intraprende questa nuova esperienza con entusiasmo e determinazione, consapevole che l’Erasmus+ è un motore di crescita per una scuola moderna, inclusiva e proiettata verso il futuro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.