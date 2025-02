Chiusura al transito della SS113, ATM Messina istituisce un servizio navetta

StrettoWeb

Due navette Atm collegheranno San Saba con Spartà e Pontegallo a Messina. Dopo aver modificato, in via provvisoria, il percorso e gli orari delle linee 32 e 33bis, in seguito alla chiusura del tratto di Strada Statale 113, compreso tra Ponte Mella e il bivio di contrada Corridore, in località San Saba, al fine di agevolare gli spostamenti dei residenti della zona e ridurre il più possibile i disagi, l’Azienda Trasporti ha deciso di attivare nei giorni infrasettimanali un servizio navetta. Le navette faranno la spola tra il villaggio e i due capolinea (Spartà e Pontegallo).

Orari

La domenica, vista la minore affluenza di utenti a bordo, sulla linea 32 ATM impiegherà autobus di piccole dimensioni, che da Messina arriveranno direttamente fino a San Saba. Gli orari provvisori delle linee 32 e 33bis delle navette sono consultabili sul sito di ATM S.p.A. al seguente link https://www.atmmessinaspa.it/servizio_bus.php?pag=2&tipo=1

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.