Champions League, Mbangula scaccia i fantasmi della “pareggite”: 2-1 Juve al PSV nel primo atto

Buona la prima. La Juventus non stecca, anche se lascia ancora tutto aperto in vista del ritorno. 2-1 dei bianconeri al PSV nella gara d’andata dei playoff di Champions League, prima delle due sfide legate alla nuova formula della competizione, che permetterà alle qualificate di aggiungersi alle prime otto della maxi-classifica, per gli ottavi di finale.

Il vantaggio è alla mezz’ora, con Weston McKennie, ma nella ripresa – per Thiago Motta – tornano i fantasmi della “pareggite”. Scherzo del destino, a castigarlo è un ex Inter – Ivan Perisic – che firma l’1-1. Finita? No. Quei fantasmi, questa sera, li scaccia Mbangula, bravo a raccogliere l’assist di Conceicao e a regalare il 2-1, risultato che resterà fino al triplice fischio. Per i bianconeri, però, non è finita: la qualificazione si gioca al ritorno in Olanda.

Risultati playoff Champions League, gare d’andata

Nelle altre sfide, pratica chiusa da parte di PSG e Borussia Dortmund, vittoriose in casa di Brest e Sporting. Non tradisce le attese, invece, il big match tra City e Real Madrid, vinto dagli spagnoli in maniera clamorosa, con due reti nel finale.

Brest-Paris Saint Germain 0-3

Juventus-PSV 2-1

Manchester City-Real Madrid 2-3

Sporting-Borussia Dortmund 0-3

