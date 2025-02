Champions League, serata nera per le italiane ai playoff: Atalanta derubata, Maignan “tradisce” il Milan

StrettoWeb

La seconda serata dei playoff di Champions League è nerissima e amarissima per le italiane, Atalanta e Milan, entrambe sconfitte, nelle gare d’andata, rispettivamente in Belgio e Olanda. Beffati i nerazzurri nel finale a Bruges, brutti – molto brutti – i rossoneri in casa del Feyenoord.

Decisamente derubata l’Atalanta, che non riesce a mantenere i favori del pronostico a causa di un rigore inesistente concesso e realizzato dai padroni di casa al 94′. Nonostante il 9° posto, e un avversario alla portata, arriva la sconfitta in Belgio, in casa del Club Brugge. Partita già in salita, con il gol al quarto d’ora di Jutgla. Prima dell’intervallo, il pari di Pasalic. L’episodio decisivo, e molto discutibile, arriva in pieno finale, con un penalty assegnato al Brugge dopo una presunta mano larga di Hien su Nilsson. Grandi proteste da parte dei bergamaschi, ma alla fine lo stesso Nilsson va sul dischetto e realizza per il 2-1 finale. Qualificazione agli ottavi ancora apertissima, ma l’Atalanta è costretta a ribaltarla e a vincerla al ritorno in Italia.

Stessa situazione per il Milan, sconfitto di misura in Olanda, in casa del Feyenoord, dopo una partita sottotono e insufficiente. La gara si sblocca subito, dopo 3 minuti, con Paixao, abile a sfruttare una papera di Maignan. Il risultato, fino alla fine, non cambierà più, anche per via di una squadra – quella rossonera – che fa poco per pareggiarla. Al ritorno serve rimontare e vincere per sperare, ma serve anche un altro Milan.

Risultati Champions League, gare d’andata dei playoff

Brest-Paris Saint Germain 0-3

Juventus-PSV 2-1

Manchester City-Real Madrid 2-3

Sporting-Borussia Dortmund 0-3

Club Brugge-Atalanta 2-1

Celtic-Bayern Monaco 1-2

Feyenoord-Milan 1-0

Monaco-Benfica 0-1

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.