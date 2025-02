Certamen Nazionale di Lingua Greca, trionfo per due studenti del Liceo Campanella di Reggio Calabria

StrettoWeb

È festa grande al Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, diretto dalla prof.ssa Carmen Lucisano, per l’incredibile trionfo di Raffaello Pio Marino e Valeria Simone all’undicesima edizione del Certamen Nazionale di Lingua Greca. Raffaello Pio Marino ha conquistato il primo premio (medaglia d’oro) e Valeria Simone il secondo premio (medaglia d’argento). La commissione esaminatrice, formata dai professori Daniele Castrizio, Paola Megna e Claudio Meliadò, docenti del DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) dell’Università di Messina, ha espresso vivo apprezzamento per la solidità della preparazione dei due studenti, entrambi frequentanti il quarto anno, esaltando la vitalità del curricolo del Liceo Classico, ancora oggi capace di veicolare contenuti di straordinaria valenza e attualità. Raffaello Pio Marino è il giovane fuoriclasse, già vincitore di numerose competizioni internazionali, nazionali e regionali, che anche in questa competizione ha messo in mostra tutto il suo talento in una prova di traduzione arricchita da un commento storico-letterario e filologico-linguistico.

La vittoria di Raffaello Pio Marino e Valeria Simona testimonia la loro costante dedizione allo studio delle lingue classiche e la determinazione con cui hanno affrontato la competizione, confermando il notevole percorso scolastico. I due giovani studenti hanno conquistato il favore della giuria grazie alla precisione della traduzione e all’originalità del commento, regalando al Liceo “T. Campanella” un ennesimo risultato di prestigio.

I numerosi riconoscimenti collezionati in questi anni da Raffaello Pio Marino in diversi campi confermano, inoltre, la validità di una didattica che sa coniugare l’approfondimento umanistico con l’attenzione alle sfide contemporanee, premiando l’impegno e la passione per lo studio. Il Liceo Classico “T. Campanella” può così festeggiare un risultato che sottolinea la capacità degli studi classici di formare giovani competenti, pronti a dare il meglio in ogni ambito e a proseguire nel solco di una tradizione sempre viva.

