“Cento passi da Cinquefrondi a Cinisi”, sabato incontro con il Prof. Costabile

Dal mese di febbraio, ogni sabato fino a maggio, i ragazzi della scuola media di Cinquefrondi prenderanno parte al progetto educativo e culturale “Cento passi da Cinquefrondi a Cinisi”. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla memoria storica, alla legalità e alla lotta contro la criminalità, unendo la tradizione della nostra terra con un impegno concreto per il futuro. Il progetto prevede un percorso di crescita personale e collettiva, in cui i ragazzi saranno coinvolti in attività didattiche, escursioni e incontri con esperti del settore. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire tematiche legate alla storia e alla cultura delle nostre terre, con particolare attenzione alla memoria di figure simbolo della lotta contro la mafia.

Incontro con il Prof. Costabile

Un appuntamento di rilievo si terrà sabato 1 marzo 2025, quando il professore Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’antimafia presso l’Università della Calabria, incontrerà gli studenti. Il professore Costabile, esperto di pedagogia e di educazione alla legalità, porterà la sua vasta esperienza sul tema dell’antimafia e dell’importanza dell’educazione come strumento per contrastare la criminalità organizzata. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per il progetto, offrendo ai ragazzi una testimonianza diretta e autorevole sul legame tra educazione e cambiamento sociale. L’incontro sarà diviso due sezioni dopo una prima parte solo con i ragazzi, dalle ore 11:00 sarà aperto a tutta la cittadinanza e le associazioni del territorio.

Il progetto

Il progetto “Cento passi da Cinquefrondi a Cinisi” è un’opportunità unica per i giovani di diventare protagonisti di un cambiamento culturale che parte dalla scuola e arriva al cuore della comunità. Grazie alla partecipazione attiva, gli studenti avranno l’opportunità di scoprire i luoghi simbolo della lotta contro la mafia, come Cinisi, terra di Peppino Impastato, e acquisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società. Il progetto, pertanto, non solo mira a promuovere una maggiore conoscenza storica e culturale, ma anche a fornire agli studenti strumenti concreti per diventare cittadini consapevoli e responsabili, in grado di lottare contro le ingiustizie e costruire un futuro più giusto.

Il Sindaco Michele Conia e l’Assessore Roberta Manfrida ringraziano il professore Giancarlo Costabile per la sua sensibilità e la disponibilità dimostrata verso l’Amministrazione e la comunità di Cinquefrondi.

