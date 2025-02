Catanzaro, rinviati lavori viadotto Fiumarella: la situazione

StrettoWeb

E’ stato rinviato, per problematiche riscontrate dalla ditta competente, l’intervento previsto oggi e domani per il varo di alcune delle ultime travi lungo il viadotto che attraversa la Fiumarella. Pertanto la circolazione resta regolare su via Conti Falluc e l’ordinanza della Polizia locale di divieto di transito sarà posticipata in coincidenza delle nuove date dei lavori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.