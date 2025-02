Catanzaro, riapre l’ascensore panoramico di Bellavista: info e orari d’apertura

StrettoWeb

“A partire dal 14 febbraio 2025, l’ascensore panoramico di Bellavista sarà riaperto! Dopo un importante intervento di manutenzione e ammodernamento, l’impianto e ora operativo con prestazioni ottimizzate, garantendo maggiore affidabilità e una fruizione ancora più confortevole l’utenza”. Così in una nota il Comune di Catanzaro annuncia la riapertura del servizio “che collega comodamente l’area parcheggio al centro città”, rappresentando “un’importante infrastruttura per la mobilita urbana. Inoltre, nei prossimi mesi, monitoreremo costantemente le prestazioni dell’impianto e l’utilizzo dell’area di sosta, per valutare possibili miglioramenti”.

Di seguito gli orari di apertura (fase sperimentale):

Lunedì-Venerdì: 7:00-21:00

Sabato: 7:00-23:30

Domenica: 16:30-23:30

