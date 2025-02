Catanzaro-Reggiana, pronta un’altra bolgia. Desiderio Noto si gasa: “tutti allo stadio, il Ceravolo deve tremare”

StrettoWeb

Il Catanzaro continua a sognare ad occhi aperti. E’ una storia che va avanti da qualche anno, ormai, dopo la super cavalcata verso la Serie B e dopo la splendida stagione scorsa, fermatasi a un passo dalla finale playoff. In seguito alla rivoluzione estiva si poteva pensare a una flessione, a un’annata con più sofferenza, e invece no: il neo tecnico Fabio Caserta ha risistemato la squadra, l’ha plasmata a sua immagine e somiglianza e ora è lì, di nuovo, a lottare in zona playoff. Tre punti in meno di Vivarini (45 rispetto agli attuali 42), allo stesso punto della scorsa stagione, ma anche due posizioni più su (6° l’anno scorso, 4°ora).

I tifosi, negli ultimi anni, non hanno mai fatto mancare il proprio apporto. “Ceravolo” spesso sold out, così come i settori ospiti dei vari stadi in trasferta, che pongono la piazza giallorossa tra quelle con i migliori numeri esterni in Italia. E’ prevedibile, quasi scontato, che anche domenica – contro la Reggiana – possa arrivare il tutto esaurito, per continuare a spingere la squadra verso il sogno, a sette giorni da un’altra gara difficile, quella di Cremona.

Per questo, sui social, il fratello del Presidente Floriano Noto – Desiderio – ha invitato tutti a riempire gli spalti: “Tifosi giallorossi, domenica il Ceravolo deve tremare! Non esistono scuse: tutti allo stadio per spingere il Catanzaro alla vittoria! Urliamo, cantiamo, sosteniamo le Aquile dal primo all’ultimo minuto. Vogliamo una bolgia giallorossa! Portate sciarpe, bandiere e soprattutto… la VOCE!”, ha scritto.

