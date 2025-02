Il Catanzaro non si ferma più! È sempre Iemmello-gol: 1-0 al Cittadella e 4° posto ad un passo

StrettoWeb

Il Catanzaro vola e non si ferma più! Altra vittoria ed ennesimo successo positivo per la squadra di Caserta, che batte per 1-0 il Cittadella nell’anticipo di Serie B e arriva a un punto dal quarto posto, occupato dalla Cremonese. Ormai i giallorossi non sono più una sorpresa: quest’anno un altro campionato straordinario, rispetto a quelli che sono gli obiettivi e rispetto a quelli che sono stati i cambiamenti estivi.

La partita. Alla fine la decide sempre lui, capitan Iemmello, sempre più trascinatore, sempre più capocannoniere, sempre più “Re” di una squadra che non vuole affatto fermarsi e anzi vuole continuare a stupire, sognando come lo scorso anno. Dopo un primo tempo soporifero e con poche emozioni, l’attaccante calabrese la sblocca a metà ripresa. Risultato che non cambierà più. La compagine locale difende il risultato dimostrandosi squadra equilibrata, solida e cinica, meno sbarazzina e spettacolare dello scorso anno, ma ugualmente efficace e concreta, ciò che realmente conta di più. A questo punto, al di là degli annunci, nascondersi non ha più senso. Il Catanzaro ha il dovere di riprovarci, come e più dell’anno scorso.

Risultati 26ª Giornata Serie B

Venerdì 14 febbraio

Ore 20.30

Catanzaro-Cittadella 1-0

Sabato 15 febbraio

Ore 15.00

Carrarese-Salernitana

Modena-Spezia

Sassuolo-Brescia

Sudtirol-Sampdoria

Ore 17.15

Bari-Cremonese

Domenica 16 febbraio

Ore 15.00

Frosinone-Reggiana

Juve Stabia-Cosenza

Palermo-Mantova

Ore 17.15

Cesena-Pisa

Classifica Serie B

Sassuolo 58 Pisa 53 Spezia 49 Cremonese 40 Catanzaro 39* Juve Stabia 36 Bari 33 Cesena 33 Palermo 31 Modena 30 Cittadella 30* Brescia 29 Reggiana 28 Sampdoria 28 Mantova 28 Carrarese 27 Salernitana 25 Sudtirol 25 Frosinone 22 Cosenza 21 (-4)

*Una partita in più

Prossimo turno Serie B (27ª giornata)

Venerdì 21 febbraio

Ore 20.30

Sampdoria-Sassuolo

Sabato 22 febbraio

Ore 15.00

Cittadella-Modena

Mantova-Bari

Pisa-Juve Stabia

Reggiana-Carrarese

Ore 17.15

Cremonese-Cesena

Domenica 23 febbraio

Ore 15.00

Cosenza-Palermo

Spezia-Catanzaro

Ore 17.15

Salernitana-Frosinone

