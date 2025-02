Catanzaro, un colpaccio da Serie A! Vittoria a La Spezia, Pittarello e Pigliacelli i mattatori: è 4° posto!

StrettoWeb

Un miracolo, un colpaccio incredibile, una vittoria dal sapore di Serie A! Non smette di stupire, il Catanzaro, in grado di vincere anche a La Spezia, terza forza del campionato e ultima avversaria a battere – diverse settimane fa – una squadra che ormai non sa più cosa significhi sconfitta. Pittarello firma lo 0-1, Pigliacelli lo difende. La premiata ditta Pi-Pi sigilla un risultato clamoroso, che permette ai calabresi di scavalcare anche la Cremonese e raggiungere il 4° posto, andando a -8 proprio dallo Spezia.

Grandi meriti a Caserta, grandi meriti a una società che sta facendo addirittura meglio dell’anno scorso. Sinonimo di solidità, consapevolezza, personalità, saggezza, non è lì per caso, come raccontiamo da tempo. E nonostante il tecnico e il club predichino calma, è evidente – ma questo ormai da settimane – che il Catanzaro non si possa nascondere circa gli obiettivi da conseguire.

La partita

Occasioni: poche. Gol: zero. Eppure il primo tempo è piacevole. Ritmi altissimi, poche pause, squadre lunghe e continui capovolgimenti di fronte, anche a causa dei continui errori in fase di costruzione e per via della frequente volontà di verticalizzare immediatamente su entrambi i fronti. Coinvolto e protagonista della manovra, come sempre, capitan Iemmello, che però non riesce a sfondare negli ultimi 16 metri. L’atteggiamento della squadra di Caserta, però, è propositivo: linea alta, tanta intensità, personalità nel provare a schiacciare l’avversario. L’unica occasione importante per gli ospiti, però, è di Pompetti, che manda sopra la traversa un pallone invitante in area. La risposta dello Spezia è di Esposito, con un tiro da lontano che sfiora il palo prima dell’intervallo.

Nella ripresa le chance, invece, si vedono sin da subito. Tripla occasione al 52′ per lo Spezia, che colpisce anche il legno. Più pimpante e precisa, la squadra di casa, nel secondo tempo. Diverse le occasioni, con la pressione che aumenta col passare dei minuti. La svolta, però, arriva con il rosso a Lapadula, che lascia i suoi in dieci e spegne difatti la spinta locale. E non solo. Perché dà fiducia al Catanzaro, che infatti passa, esattamente a metà ripresa. A prendersi la scena è Pittarello, da poco entrato. Premiata la scelta di Caserta, che poi l’attaccante è andato ad abbracciare. Bellissimo il gol del centravanti, che riceve in area, si gira e la piazza all’angolino, per il primo gol in giallorosso. Esplode la gioia dei calabresi, che pregustano l’incredibile colpaccio.

Colpaccio che difendono fino all’ultimo nonostante le occasioni dello Spezia. Protagonista? Mirko Pigliacelli, che para praticamente di tutto. Pomeriggio da Super Man, per il portiere giallorosso, che respinge qualsiasi cosa gli arrivi davanti. La gara si conclude, dopo 7 minuti di recupero e dopo il rosso – ininfluente – a Quagliata, espulso per un fallo di reazione. Ma poco importa: il Catanzaro fa il colpaccio e sogna…

Il tabellino

Marcatori: 30’ st Pittarello (C)

Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju (40’ st Colak); Reca (33’ st Vignali), Degli Innocenti (28’ st Kouda), Esposito S., Bandinelli (33’ st Candelari), Aurelio; Esposito P., Di Serio (1’ st Lapadula). A disposizione: Gori, Ferrer, Nagy, Falcinelli, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D’Angelo

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (24’ st Antonini), Scognamillo, Bonini; Situm (35’ st Cassandro), Pompetti (35’ st Ilie), Petriccione, Pagano, Quagliata; La Mantia (24’ st Pittarello), Iemmello (40’ st Coulibaly) A disposizione: Gelmi, Borrelli, Biasci, Seck, Buso, Maiolo, Corradi. All. Caserta

Arbitro: La Penna. Assistenti: Laudato – Cortese. IV: Nigro. Var: Patera. AVar: Di Marco

Calci d’angolo: 4 Spezia, 1 Catanzaro

Recuperi: 4’ pt, 6’ st

Ammonizioni: 1’ pt Bandinelli (S), 15’ pt Esposito E. (S), 17’ pt Bonini (C), 18’ pt Esposito S. (S), 38’ pt Hristov (S), 12’ st Situm (C), 16’ st Brighenti (C), 33’ st Pompetti (C), 39’ st Vignali (S)

Espulsioni: 19’ st Lapadula (S), 45’+3’ st Quagliata (C).

Risultati 27ª Giornata Serie B

Venerdì 21 febbraio

Ore 20.30

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Sabato 22 febbraio

Ore 15.00

Cittadella-Modena 0-2

Mantova-Bari 0-1

Pisa-Juve Stabia 3-1

Reggiana-Carrarese 2-2

Ore 17.15

Cremonese-Cesena 1-2

Domenica 23 febbraio

Ore 15.00

Brescia-Sudtirol 0-0

Cosenza-Palermo 0-3

Spezia-Catanzaro 0-1

Ore 17.15

Salernitana-Frosinone

Classifica Serie B

Sassuolo 62 Pisa 57 Spezia 50 Catanzaro 42 Cremonese 41 Juve Stabia 39 Bari 37 Cesena 37 Palermo 35 Modena 34 Carrarese 31 Brescia 30 Reggiana 30 Cittadella 30 Sampdoria 29 Mantova 29 Sudtirol 29 Salernitana 25* Frosinone 23* Cosenza 21 (-4)

*Una partita in meno

Programma 28ª Giornata Serie B

Venerdì 28 febbraio

Ore 19:30

Sudtirol-Spezia

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Cremonese

Cesena-Salernitana

Frosinone-Mantova

Juve Stabia-Cittadella

Ore 17:15

Sassuolo-Pisa

Domenica 2 marzo

Ore 15:00

Catanzaro-Reggiana

Modena-Cosenza

Palermo-Brescia

Ore 17:15

Bari-Sampdoria

