Catanzaro-Cittadella, Caserta non si fida: “i conti salvezza non sono chiusi, due sconfitte e sei giù”. E Bonini è il “Re” di gennaio

Una sconfitta che manca da 6 giornate, una squadra che perde pochissimo (solo 3 volte, meglio ha fatto soltanto lo Spezia), una compagine in salute e in crescita, che si trova esattamente dove era lo scorso anno, in zona playoff, a guardare in alto. Più o meno, diciamo. Perché l’allenatore del Catanzaro Fabio Caserta non si fida e guarda ancora verso il basso. Il Presidente Noto ha parlato di recente di salvezza, di Serie A non come un obiettivo o un’ossessione, e il mister sa che la società gli ha chiesto la permanenza.

“Non è vero che i conti per la salvezza sono chiusi”, ha detto oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Cittadella che si giocherà domani in anticipo. “Ci sono tanti punti ancora in palio, la Serie B è imprevedibile e bastano due sconfitte per ritrovarsi di nuovo giù. Io mi sento sicuro solo quando c’è la matematica. Sta per iniziare la fase più difficile del torneo, quella in cui la classifica comincerà a determinarsi”.

Insomma, nonostante il bel periodo l’allenatore non è ancora tranquillo, perlomeno è questo ciò che mostra alle telecamere. E non si fida neanche del Cittadella, fino a qualche settimana fa in zona retrocessione ma ora in un buon momento e proveniente da due vittorie nelle ultime tre, tra cui il colpaccio a Pisa. “Non prendono gol da tre partite, sanno fare campionati di livello, hanno il pedigree di chi non muore mai”.

Il tecnico recupera Petriccione e Buso, ma sono ancora out Antonini e Compagnon. Dubbio sul compagno di Iemmello tra i soliti Biasci, Pittarello e La Mantia. “Ci mancano i gol degli attaccanti, sono sicuro che si sbloccheranno, ma per aiutarli dobbiamo portare tanti palloni in area e impattare bene, come fatto nel primo tempo a Frosinone”. E a proposito di Frosinone, Caserta esalta il periodo della sua squadra e la gara in Ciociaria: “i ragazzi stanno disputando un campionato straordinario e a Frosinone c’è stata l’ennesima prova di maturità”.

Un difensore coi numeri da attaccante: Federico Bonini miglior giocatore di gennaio

La dimostrazione del buon momento sta tutta nella premiazione della Lega B al calciatore giallorosso Federico Bonini, scelto come miglior giocatore del mese di gennaio. “Il 2025 del Trofeo MVP della Serie BKT si apre con Federico Bonini miglior calciatore del mese di gennaio. Il calciatore del Catanzaro diventa così il primo difensore a ricevere il riconoscimento da quando è stato istituito il premio. Chiamati a votare i giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, Stats Perform e Andrea Consales, Founder di Calcio di Periferia”, si legge sulla piattaforma della Lega.

“Il calciatore riceverà il riconoscimento ideato da BKT, title sponsor del campionato e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B, in occasione del match Catanzaro-Cittadella, anticipo della 26a giornata di campionato, nel corso del cerimoniale pre-gara. I dati Opta relativi al mese di gennaio dicono che nessun giocatore ha segnato più reti di Federico Bonini (tre al pari di Leonardo Mancuso e Alberto Cerri) in Serie BKT. Numeri insoliti per un difensore che però testimoniano un’importante propensione offensiva, unita a un consistente apporto difensivo. Tra i calciatori di movimento del Catanzaro, Bonini è infatti colui che vanta il maggior numero di duelli vinti (20), respinte difensive (18) e recuperi (14) nella Serie BKT nel periodo considerato”.

“Inoltre, tra i difensori della Serie A e della Serie BKT che hanno fatto registrare almeno cinque tiri totali nel mese di gennaio nei rispettivi campionati, il difensore del Catanzaro è nella top 3 per percentuale realizzativa: 50% frutto di tre reti con sei tiri tentati al pari di quanto registrato nel periodo da Denzel Dumfries; solo Nadir Zortea (60% – tre gol con cinque conclusioni) ha fatto meglio. Tra i difensori che hanno realizzato più di una marcatura nel mese di gennaio nella Serie BKT, solo Fabio Depaoli (una marcatura ogni 74’) vanta un miglior rapporto tra minuti giocati e reti segnate rispetto a Federico Bonini (una ogni 90’). Come se non bastasse, ha totalizzato 12 tocchi in area avversaria (top 3 tra i difensori nella Serie BKT) e ha tentato 5 volte la conclusione (top 3 nella Serie BKT)”.

“Nato nel 2001, Federico Bonini ha esordito in Serie B con la Virtus Entella nel corso della stagione 2019/2020, per poi vestire le maglie di Bologna e Gubbio. Agli albori della stagione in corso, firma un contratto col Catanzaro, diventando presto un pilastro della squadra che ben sta figurando nella parte alta della classifica, coi giallorossi in piena zona playoff”.

