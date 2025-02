Catania, riunione sul futuro del trasporto pubblico: tratta Stesicoro-Aeroporto, la metro apre prima?

StrettoWeb

Un proficuo incontro tra il Sindaco Enrico Trantino e il Direttore Generale del Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Angelo Mautone, si è svolto a Palazzo degli Elefanti, per definire alcune questioni cruciali per il futuro del trasporto pubblico di massa nella città di Catania. All’incontro hanno partecipato anche il Direttore Generale della FCE, Salvo Fiore, il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità, Paolo La Greca, il Commissario Straordinario di Governo per il lotto della metropolitana in fase di realizzazione, Virginio Di Giambattista, il consulente amministrativo Domenico Maimone e il Presidente del Collegio dei Revisori di FCE, Marco Valerio Pozzato.

Completamento della tratta Stesicoro-Aeroporto

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato lo stato di avanzamento dei lavori per il completamento della tratta Stesicoro-Aeroporto. A seguito del lodo del Collegio Consultivo Tecnico, è emersa la necessità di un ulteriore finanziamento di circa 150 milioni di euro per realizzare una variante introdotta durante la redazione del progetto esecutivo. Il Sindaco Trantino si è assicurato della concreta possibilità di reperire le risorse necessarie. Il Ministero ha confermato che la richiesta di copertura per 76 milioni di euro è in fase di istruttoria tecnica, mentre i rimanenti 74 milioni di euro saranno coperti dalla Regione Siciliana all’avvio dei lavori.

Orari di esercizio e integrazione dei servizi

Il Sindaco Trantino ha ribadito l’importanza di anticipare l’orario di apertura della metropolitana, con il primo treno in partenza alle 6:00 da Monte Po e alle 6:30 da Stesicoro, per migliorare il servizio e aumentare il numero di utenti, soprattutto verso le nuove stazioni di Fontana e Ospedale Garibaldi Nesima. Un obiettivo su cui si è registrata apertura e disponibilità della Direzione Generale di FCE.

L’Assessore La Greca, dal canto suo, ha sottolineato la volontà dell’Amministrazione di promuovere un abbonamento integrato tra metropolitana e autobus, a un prezzo vantaggioso, per non disperdere i benefici ottenuti con il progetto CATANIA TU GO. La proposta è stata accolta con favore dal Direttore Generale Mautone e da Salvo Fiore, pur evidenziando le difficoltà legate ai recenti tagli di risorse di gestione.

Riorganizzazione delle linee e Centrale Unica della Mobilità

L’Amministrazione ha confermato l’intenzione di proseguire con la riorganizzazione delle linee dell’AMTS, in collaborazione con la nuova dirigenza, per massimizzare i benefici dei nodi di interscambio con la metropolitana. Questo tema è stato affrontato anche nel recente incontro tra il Sindaco, l’Assessore alla Mobilità e il neo Presidente dell’AMTS, Salvo Vittorio, insieme al Consiglio di Amministrazione. Sullo sfondo rimane la necessità di rendere pienamente operativa la Centrale Unica della Mobilità, un luogo di confronto costante sulle questioni legate alla mobilità a Catania, per garantire un servizio sempre più efficiente e integrato.

Il Sindaco Trantino ha espresso soddisfazione e ringraziato per la collaborazione il Ministero e le altre istituzioni coinvolte, la deputazione catanese che si è mossa per il completamento del percorso della metropolitana, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Catania a migliorare la mobilità cittadina e a garantire un servizio sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini.

