Catania: Polizia salva 5 cavalli destinati a corse clandestine

StrettoWeb

Cinque cavalli sono stati salvati dalle corse clandestine alle quali erano destinati durante un’operazione che la polizia di Catania ha effettuato insieme con i veterinari dell’Asp nel quartiere San Cristoforo e durante la quale sono stati sequestrati alcuni farmaci dopanti. I quadrupedi sono stati sottoposti a fermo amministrativo. I poliziotti hanno inoltre elevato sanzioni per circa 20 mila euro e denunciato il gestore di una stalla. Nella prima stalla, del tutto improvvisata, gli agenti hanno trovato un cavallo privo di documenti di accompagnamento e diversi farmaci dopanti.

Il gestore, un pregiudicato catanese di 47 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. I controlli si sono poi spostati nell’allevamento d’origine dell’animale, regolarmente registrato, nel cui registro di stalla presentava trascritto un numero di animali superiore a quello effettivamente presente. Per gli investigatori tali allevamenti metterebbero a disposizione il proprio ‘codice stalla’ per effettuare movimentazioni di cavalli che vengono rivenduti per essere poi destinati alle corse clandestine o collocati in ulteriori siti non registrati e privi delle più elementari condizioni di biosicurezza. Gravi irregolarità sono state riscontrate anche nella terza stalla, trovata senza il suo ‘codice’ Inoltre i veterinari dell’Asp hanno rilevato carenti condizioni igienico-sanitarie tali da impedire la permanenza degli animali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.