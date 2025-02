Catania: lei gli nega soldi, lui la colpisce con un pugno al volto: arrestato tossicodipendente col vizio del gioco d’azzardo

StrettoWeb

Ha colpito con un pugno al volto, alla presenza dei loro figli, la compagna che si era rifiutata di dargli dei soldi. E’ l’accusa contestata a un 51enne che è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania per maltrattamenti in famiglia. Non era la prima volta, è emerso dalle dichiarazioni della vittima e del figlio maggiorenne, che l’uomo, tossicodipendente e con il vizio del gioco d’azzardo, dallo scorso ottobre chiedeva quotidianamente denaro alla donna e che quando lei non poteva accontentarlo lui reagiva con violenza, picchiandola. L’arresto dell’uomo è stato convalidato dal gip che ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza cautelare ai domiciliari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.